الاحتلال يعتقل مواطنا من دورا جنوب الخليل ويستولي على أسمدة ومواد زراعية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من بلدة دورا جنوب الخليل، واستولت على أسمدة ومواد زراعية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا واعتقلت الشاب طارق جمال عمرو واستولت على أسمدة ومواد زراعية من متجره في البلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب الخليل وأغلقت مداخلها، ومنعت مرور المواطنين، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.