المقاومة العراقية تستهدف بالمسيرات هدفاً حيوياً في "إيلات" المحتلة

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق، منتصف ليل الأحد - الإثنين، هدفاً حيوياً في أم الرشراش "ايلات" المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة في بيانها، أنّ هذه العملية تأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وشددت على "استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت وسائل إعلام إسرئيلية قد تحدثت في وقت سابق عن دوي صفارات الإنذار في "إيلات" مع تسلل طائرات مسيّرة.