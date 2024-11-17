ما هو صاروخ "فجر 5" الذي استهدف به حزب الله مواقع عسكرية للاحتلال شمال فلسطين المحتلة؟

وطن: نشر حزب الله، فيديو تحت عنوان "بطاقة سلاح لصاروخ فجر 5"، عرّف فيه عن مميزات وقدرات الصاروخ الذي استخدم في استهداف قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي حيفا والكرمل.

وأوضح حزب الله أن "صاروخ فجر 5 يتميز بقطر 333 ملم، ووزن الرأس الحربي 175 كغ والمدى 75 كلم، فيما يبلغ الوزن الكلي 915 كغ، والطول 6.5 م".

وأضاف أن فجر 5 صاروخ أرض – أرض تكتيكي، يستخدم في القصف المساحي، ولضرب أماكن التحشدات والتعزيزات العسكرية خلف خطوط الجبهة، ويمكن إطلاق صاروخ فجر5 من منصات ثابتة أو متحركة، ويعمل بالوقود الصلب الثنائي، كما دخل الخدمة في حرب 2006.

وعرض حزب الله مشاهد من عملية استهداف قواعد عسكرية تابعة لجيش الإسرائيلي في منطقتي حيفا والكرمل بصواريخ "نصر 1" و"فجر 5".

ويعتبر فجر 5 واحدا من ترسانة الأسلحة الضخمة التي يمتلكها حزب الله ولا أحد يعرف حجمها تحديدا.

ونقلا عن مصادر، فإنه خلال حرب تموز في 2006 حزب الله أطلق صواريخ فجر 5 إلى العمق الإسرائيلي.

وأصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في وقت سابق، تقريرا أشار فيه إلى امتلاك الحزب أنواعا مختلفة من صواريخ "الكاتيوشا" ويتراوح مداها بين 4 كيلومترات و40 كيلومترا، و"فجر3" و"فجر5"، والتي يبلغ مداها بين 43 و75 كيلومترا، وصواريخ رعد ويتراوح مداها بين 60 و70 كيلومترا.

وقدّر تقرير لجيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، فإن حزب الله يمتلك مخزونا يبلغ عدة مئات من مقذوفات "فجر 3" و"فجر 5".

وخلال الحرب على غزة عام 2012، أطلقت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عدة صواريخ من نوع فجر- باتجاه تل أبيب والقدس المحتلة.