شهيدان و13 إصابة في استهداف الاحتلال العاصمة اللبنانية بيروت

وطن: استهدف طيران الاحتلال الليلة، شارع مار الياس في العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن استشهاد مواطنين واصابة 13 آخرين، فيما لا تزال فرق الانقاذ تبحث عن مفقودين تحت الانقاض.

وكانت غارة للاحتلال استهدفت مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة رأس النبع في بيروت واسفرت عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى.

وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته مدينة صور وبلدات الخيام، ويحمر، والمحمودية، وكوثرية السياد، وحومين التحتا، والمروانية، والزرارية، والسريرة، وشمع، والجبين، وشيحين، وطير حرفا، والسماعية، والشهابية، ورأس العين، والماري، والخرايب، وحاريص، والبابلية، والصرفند، والبيسارية، والبازورية، وعيتا الجبل، وبيت ياحون، وحناويه، وياطر، وبيت ليف، ورشاف، وعين بعال، وأنصار، ومجدل زون، والهرمل، في جنوب لبنان والبقاع.