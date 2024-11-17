بالطيران المسير.. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية عسكرية نوعية ضد اهداف عسكرية للاحتلال جنوب فلسطين المحتلة

وطن:أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء اليوم الاحد، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافًا عسكرية وحيوية في منطقتي يافا وعسقلان بجنوب فلسطين المحتلة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى سريع في بيان له، أن العملية جرت باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة، مؤكدا أنها حققت أهدافها بنجاح.

وذكر سريع أن هذه العمليات تأتي انتصارًا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعمًا لمقاومتيهما، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من التصعيد.

وأكد سريع أن العمليات العسكرية ستستمر ردًا على جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة ولبنان، مشددًا على أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاعتداءات على لبنان.