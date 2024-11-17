المقاومة تدمّر آليات الاحتلال وتشتبك معه في وسط وشمالي قطاع غزة

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهدافها جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفتي "تاندوم" شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام، دبابتين للاحتلال من نوع "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وتمكن مقاتلو القسام، يوم أمس السبت، من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الخزندار، شمال غرب مدينة غزة.

من جهتها، دمّرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، آلية عسكرية لجيش الاحتلال متوغلة بالقرب من الدوار الغربي غرب بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بتفجير عبوة من نوع (ثاقب) شديدة الانفجار كانت مجهزة مسبقاً.

وقالت السرايا إنّها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع "مع جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في منطقة الحطبية غرب بيت لاهيا".