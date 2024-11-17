حزب الله ينشر مشاهد استهداف قواعد عسكرية للاحتلال بصواريخ "نصر 1" و"فجر 5"

وطن: نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مشاهد من عملية استهداف قواعد عسكرية تابعة لـ"جيش" الاحتلال في منطقتي حيفا والكرمل بصواريخ "نصر 1" و "فجر 5".

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 4 دقائق، يظهر مسح ليلي تم عبر مسيّرة للحزب لقاعدتَي "حيفا التقنية" و"حيفا البحرية"، ومن ثمّ تجهيز الصواريخ وإطلاقهم نحو الهدف.

بعدها، كان هناك مسح جوي لقاعدة "ستيلا مارس"، مع مشهد إطلاق الصواريخ، تبعها مسح جوي لقاعدة "طيرة الكرمل" وإطلاق الصواريخ نحوها.

ثم ظهر مسح جوي لقاعدة "نيشر" التي أُطلق صواريخ نحوها أيضاً، وظهرت الصواريخ عبر كاميرات المستوطنين فوق حيفا متجهة نحو هدفها، مخلّفة إصابات، وحرائق وأضراراً كبيرة.



