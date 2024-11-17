استشهاد جنديين لبنانيين في اعتداء إسرائيلي على مركز للجيش في حاصبيا

وطن: أعلن الجيش اللبناني استشهاد إثنين من جنوده وجرح آخرين، في استهداف جيش الاحتلال مركزاً للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري في قضاء حاصبيا.

وقال الجيش في بيان :"استهدف جيش الاحتلال مركزاً للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري - حاصبيا، ما أدى إلى استشهاد عسكريين، وإصابة آخرين أحدهم في حالة حرجة".

وتعرض الجيش اللبناني منذ توسّع العدوان على لبنان في أيلول/سبتمبر الماضي، إلى العديد من الاعتداءات الإسرائيلية المباشرة، سواء في استهداف آلياته أو نقاط تمركز جنوده.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن ارتقاء عدد من الشهداء للجيش فضلاً عن الجرحى.