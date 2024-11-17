شهداء إثر قصف للاحتلال في مناطق متفرقة في قطاع غزة

وطن: استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، بقصف للاحتلال على منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطنان بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط منطقة الصناعة غرب مدينة غزة، وآخران بقصف قوات الاحتلال محيط دوار المالية في حي تل الهوى جنوب غرب غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة إثر قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,846 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.