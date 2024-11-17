مصادر لبنانية: استهداف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف بغارة اسرائيلية

رام الله - وطن: قالت مصادر أمنية لبنانية، إن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف أغتيل في غارة إسرائيلية على منطقة رأس النبع في بيروت.

واستهدفت غارة من طائرات الاحتلال الحربية مبنى تابع لحزب البعث في منطقة وسط العاصمة بيروت، مما أدى لنزوح كبير في صفوف السكان، خاصة وأن المنطقة تعتبر آمة نسبيا.

وعقب الغارة قالت إذاعة جيش الاحتلال إن "محمد عفيف مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله كان هدف عملية الاغتيال ببيروت".