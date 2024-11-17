قوات الاحتلال تعتدي على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم

وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، على طلبة مدارس الخضر جنوب بيت لحم، خلال اقتحامها البلدة.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند منطقة "التل" في البلدة القديمة حيث يقع مجمع المدارس، وأطلقت قنابل الغاز والصوت، تجاه الطلبة اثناء مغادرتهم مدارسهم، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف المصادر، أن قوات الاحتلال لاحقت الطلبة على طول امتداد الشارع الرئيس الموصل لمنطقة "البوابة" وداخل الاحياء.

يشار الى أن عددا من الطالبات أصبن اليوم، بحالات اختناق، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، وإطلاق قنابل الغاز السام صوب طالبات مدرسة الخضر الأساسية، أثناء دخولهن المدرسة.