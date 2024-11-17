الاحتلال يحكم بالسجن 6 شهور بحق الزميلة الصحفية رشا حرز الله

رام الله - وطن: حكمت محكمة الاحتلال في معسكر "سالم"، اليوم الأحد، بالسجن لمدة 6 شهور وغرامة مالية، بحق الزميلة الصحفية رشا حرز الله.

والزميلة رشا حرز الله اعتقلت في الـ2 من حزيران/ يونيو الماضي، بعد استدعائها للتحقيق في معتقل "حوارة"، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله.

وذكرت عائلة حرز الله، أن محكمة الاحتلال أصدرت حكما عليها بالسجن لـ6 أشهر تنتهي في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إضافة لغرامة مالية بقيمة 13 ألف شيقل.

