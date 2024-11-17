مستوطنون ينصبون خيمة في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل

وطن: نصب مستوطنون، اليوم الأحد، خيمة في تل الرميدة وسط الخليل بحماية جيش الاحتلال.

وأكد منسق لجان المدافعين عن حقوق الانسان في الخليل عماد ابو شمسية، أن عددا من المستوطنين نصبوا خيمة بالقرب من العين الجديدة، في أرض عائلة قنيبي في تل الرميدة، تحت حماية جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم نصب الخيمة في المكان ذاته، بهدف السيطرة على المكان القريب من مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وسط الخليل.