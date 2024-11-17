إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، ظهر اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأكد الناشط الاعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة للمرة الثانية اليوم، وتمركزت على دوار صافا، وأخرجت عددا من الشبان من داخل منازلهم، ومحلاتهم التجارية، وأخضعتهم لتحقيق ميداني، وأغلقت الطريق أمام مركبات المواطنين.

وخلال انسحاب تلك القوات، وقعت مواجهات وسط البلدة بالقرب من المسجد الكبير، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا.