الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعلن تقديم 230 مليون دولار من التمويل الجديد لدعم الشعب الفلسطيني

وطن: أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم مبلغ 230 مليون دولار كتمويل إضافي لدعم برامج الانتعاش الاقتصادي والتنمية في الضفة الغربية وغزة.

وقالت الوكالة في بيان وصل لوطن نسخة عنه "يبرز هذا الاستثمار الكبير التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتحسين حياة الأفراد والمجتمعات في المنطقة في ظل الظروف الصعبة القائمة. فمنذ عام 2021، استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وغزة أكثر من 600 مليون دولار على شكل تمويل دعم اقتصادي للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من 2.1 مليار دولار على شكل مساعدات إنسانية منذ 7 تشرين أول/أكتوبر 2023".

وتابعت "لا يزال التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني ثابتاً"، وقالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وغزة، إيمي توهيل ستول. "يُظهر هذا التمويل عزمنا على دعم التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية التي تعزز نوعية الحياة لجميع الفلسطينيين وتقلل من تأثير حماس بشكل أكبر".

وتُصمّم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتمكين المجتمعات وبناء القدرات وخلق الفرص للشعب الفلسطيني لتحقيق الازدهار. ويهدف هذا التمويل الجديد إلى تعزيز القدرة على الصمود في أوساط المجتمعات الفلسطينية، وسيدعم مجموعة من المجالات البرامجية، بما في ذلك تعزيز القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتمكين الشباب والتعليم، والأولويات على مستوى المجتمع المحلي. وتركز المبادرات الجديدة على جهود التعافي الصحي في غزة، والتجارة والاستثمار، وتحسينات في الوصول إلى المياه والصرف الصحي وإدارتها، وبناء مراكز شبابية جديدة ومساحات آمنة، ودعم بناء قدرات شبكة مستشفيات القدس الشرقية، وتعزيز البلديات لتقديم حوكمة أكثر فعالية وخضوعا للمساءلة.

وتعيد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأكيد شراكتها طويلة الأمد مع الشعب الفلسطيني وتفانيها في تقديم الدعم الأساسي خلال هذه الأوقات العصيبة. ولا تزال الوكالة ملتزمة بمستقبل سلمي ومزدهر للجميع في المنطقة.