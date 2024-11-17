شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

رام الله - وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا وذلك يوم الإثنين الموافق 18/11/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

شارع الدرة ، شركة باصات شاهين ، الاستراحة ، دائرة السير ، مديرية صحة أريحا ، مديرية الشرطة ، مديرية الأمن الوقائي ، الأشغال العامة , مدرسة سيرا ، مبنى البريد قرب الأمن الوقائي ، شارع فلسطين ، حارة العرب ، البحرية ، محلات أبو جوهر شارع فلسطين ، مدرسة الفرقان ، عمارة الحاجة عزيزة ، عمارة أبو حجلة ، جزء من شارع قصر هشام ، ملحمة غوشة ، مخيطة الشوا ، قاعة اسعيد والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.