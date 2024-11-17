الاحتلال ينذر بإخلاء 15 بلدة في جنوب لبنان

وطن: أنذر جيش الاحتلال، اليوم الأحد، سكان 15 بلدة في جنوب لبنان، على إخلائها، تمهيدا لقصفها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن جيش الاحتلال وجّه اليوم تحذيرات جديدة إلى سكان كل من: كفر حمام، وكفر شوبا، وبرج الملوك، والخيام، وبلاط، ودبين، وارنون، ويحمر، ودير سريان، والطيبة، وقصبية، ومزرعة كوثرية الرز، والحميري، ومطرية الشومر، وكفر تبنين، وفي منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدا في مبانٍ محددة داخل حارة حريك، وطالبهم بإخلائها.

وأسفر عدوان الاحتلال على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و445 شهيدا، و14 ألفا و599 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.