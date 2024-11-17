الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في سلوان

وطن: نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجز عسكريا عند خيمة الاعتصام المقامة في حي البستان، وأوقفت مركبات المارة ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما أعاق حركة المواطنين.

يشار إلى أن الأهالي أقاموا خيمة اعتصام رفضا لسياسة الهدم والتهجير التي ينتهجها الاحتلال وبلديته في القدس المحتلة ضد المواطنين تحديدا في حي البستان، بهدف الاستيلاء على أراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية.

وحي البستان هو أحد الأحياء المستهدفة في البلدة، حيث تبلغ مساحته 70 دونما ويعيش فيه 1550 مقدسيا في 109 منازل، هدم الاحتلال منها 10، في حين تلقت منازل أخرى إخطارات بالهدم