الاحتلال يعتقل مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال داهمت مناطق خلة العين، والبياضة، وشارع البريد القديم في بيت أمر، واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها باستخدام الكلاب البوليسية، وحطمت أثاث وممتلكات ومقتنيات داخلها، واعتقلت الطالب الجامعي عزات طارق عزات عوض (19 عاما)، والطفل أحمد موسى زعاقيق (17 عاما) طالب ثانوية عامة توجيهي، وتم نقلهم إلى معسكر عصيون شمال بيت أمر.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال إغلاقها مداخل بلدات ومخيمات مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وتل الرميدة، وعلى الحواجز العسكرية