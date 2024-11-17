الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان وينصب حاجزين عسكريين عند مدخل عابود والنبي صالح في رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان، من قرى وبلدات محافظة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وجدي بكر حمادنة من قرية دير جرير شرقا، واستولت على مركبته، وأحمد صالح عنكوش من دير أبو مشعل غرب رام الله، وأحمد عبد الناصر مرار، من قرية بدرس غرب رام الله، وذلك يعد دهم وتفتيش منازل ذويهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اقتحمت قرى بلدات بيرزيت وكوبر أبو شخيدم وبيت سيرا شمال غرب رام الله.

كما نصبت حاجزين عسكريين عند مدخلي بلدة عابود، والنبي صالح، شمال غرب رام الله، وأعاقت حركة المواطنين في الدخول والخروج لقرى وبلدات شمال غرب وغرب رام الله.