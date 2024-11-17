50 شهيدا بمجزرة مروعة في بيت لاهيا.. قصف منزل على رؤوس النازحين

رام الله - وطن: قالت مصادر طبية، إن ما لايقل عن 50 شهيدا سقطوا الأحد في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد أن قصف منزلا يعج بالنازحين على رؤوس من فيه.

وأكدت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق تؤوي نازحين، معظمهم نازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح مختلفة، وسط تعذر حالات إخلاء الشهداء والجرحى من المكان، بفعل انهيار طواقم الإسعاف والدفاع المدني هناك، على وقع عدوان بري مستمر على مناطق شمال غزة منذ ما يزيد عن 40 يوما.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة: إن المبنى الذي دمره الاحتلال في مشروع بيت لاهيا كان يؤوي نحو 70 فلسطينيا، مؤكدا تلقيهم مناشدات من سكان المنزل، لكنهم لا يستطيعون التحرك لإجراء عمليات انتشال وإنقاذ.

وتابع: "تلقينا مناشدات من سكان منزل قصفه الاحتلال ببيت لاهيا لكننا لا نستطيع التحرك".

وأضاف أن المبنى الذي دمره الجيش الإسرائيلي في مشروع بيت لاهيا كان يؤوي نحو 70 فلسطينيا.

وتابع "تلقينا بلاغات عن وجود ما لا يقل عن 40 جثمانا بالمبنى المستهدف في بيت لاهيا".

من جهتها، قالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في المنزل المستهدف والطوابق الخمسة للمبنى أسقطت على رؤوس النازحين.

بدوره، أفاد مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، بأن الاحتلال يتعمد قصف المدنيين في أوقات متأخرة من الليل بحيث لا يستطيع أحد إنقاذهم.

وقال: إن 30% من ضحايا مجزرة بيت لاهيا اليوم أطفال، وإن هناك ما بين 20 إلى 30 شخصا تحت الأنقاض لا يمكن الوصول إليهم.

