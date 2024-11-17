اللواء المتقاعد في جيش الاحتلال إسحاق بريك : الجيش لم يهزم حماس حتى اللحظة

وطن: اعتبر لواء سابق بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش لم يهزم "حتى اللحظة" حركة (حماس).

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إسحاق بريك قوله إن "الجيش في حالة استنزاف والجنود باتوا يرفضون الخدمة العسكرية".

وأضاف اللواء المتقاعد أنه تم تعيين وزير جديد للجيش غير مؤهل، في إشارة إلى إقالة يوآف غالات وتعويضه بيسرائيل كاتس، مضيفا أن وزير الجيش الفعلي هو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعن الجبهة الشمالية، أقر بريك بأن إسرائيل "ضربت حزب الله اللبناني بقوة، لكننا ما زلنا بعيدين عن القضاء عليه".

وعن التوغل البري في جنوب لبنان، قال إن "قواتنا دخلت برا بعمق 3 كيلومترات لكنها غير مؤهلة للتقدم أكثر".

وأضاف اللواء الإسرائيلي المتقاعد "نتعرض يوميا لمئات الصواريخ من لبنان وهذه الحرب تدمرنا".