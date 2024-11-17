جيش الاحتلال يقر بمقتل جندي من لواء "كفير" شمال قطاع غزة

وطن: أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جندي جديد في إحدى معارك قطاع غزة.

وتحت بند "سمح بالنشر"، قال جيش الاحتلال إن القتيل هو رئيس العرفاء عيدان كينان، من "رامات غان"، مشيراً إلى أنّه جندي في كتيبة "نحشون" (90)، لواء "كفير"، قُتل في معركة في شمال قطاع غزة.

وأمس، قنصت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، جندياً إسرائيلياً جنوبي حي الزيتون، في مدينة غزة، وذلك بالاشتراك مع كتائب الأنصار، الجناح العسكري لحركة الأحرار، بينما أقرّ الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي قنصاً.