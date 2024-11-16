المقاومة العراقية تضرب بالمسيّرات هدفَين عسكريين للاحتلال شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة

وطن: أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، مساء السبت، في بيانين منفصلَين، أنها هاجمت هدفَين عسكريين في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل متتالٍ، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي وقت سابق اليوم، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق أهدافاً حيوية وعسكرية شمال وجنوب فلسطين المحتلة بـ 5 عمليات، حيث أعلنت في بيانها الأول مهاجمتها هدفاً حيوياً للاحتلال الإسرائيلي في "إيلات" أم (الرشراش المحتلة)، بواسطة الطيران المسيّر.

وفي بيان منفصل آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مهاجمتها، مرةً ثانية، هدفاً حيوياً في "إيلات"، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وسبق ذلك، إعلان المقاومة، في 3 بيانات منفصلة، أنّ مجاهديها هاجموا هدفاً حيوياً في شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، عبر الطيران المُسيّر، 3 مرات، خلال فجر اليوم.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمتها أهدافاً عسكرية وحيوية للاحتلال، حيث تُصعّد من عملياتها ردّاً على مجازره وسط مواصلته عدوانه على فلسطين ولبنان.