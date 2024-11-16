المقاومة تقصف "سديروت" في غلاف غرة.. والاحتلال يقرّ بمقتل جندي قنصاً بنيرانها

وطن: بعد 407 من بدء ملحمة "طوفان الأقصى"، قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مستوطنة "سديروت" في غلاف غزة، برشقة صاروخية.

أما في إطار تصديها المتواصل لقوات الاحتلال في محاور القتال في قطاع غزة، فقنصت كتائب القسّام، جندياً من جيش الاحتلال في جنوبي حي الزيتون، في مدينة غزة، وذلك بالاشتراك مع كتائب الأنصار، الجناح العسكري لحركة الأحرار، بينما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل جندي قنصاً.

وعقب إعلان العملية، نشر الإعلام العسكري في كتائب القسّام مشاهد توثّقها.

ونشر مشاهد أخرى توثّق استهداف آليات الاحتلال في شرقي مخيم جباليا وغربيه، شمالي القطاع.

كتائب شهداء الأقصى نشرت بدورها مشاهد عن قصفها مستوطنة "نير عام"، برشقة من الصواريخ من عيار 107 ملم.