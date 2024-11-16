مسيرة مركبات حاشدة للجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية تنديداً باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة

وطن: نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها، اليوم السبت، مسيرة مركبات حاشدة تنديداً باستمرار جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وشارك في المسيرة 300 مركبة أغلقت جميع مداخل مدينة بريمن، رُفعت عليها الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق شعبنا.

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان، إن هذه التظاهرات تنظمها الجالية لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة في الاذهان، وللتأكيد على أن أبناء شعبنا في غزة لن يكونوا لوحدهم. وسنعمل كل ما بوسعنا لتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم.

مطالباً بالضغط الفوري لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية في غزة وضرورة العمل مع كل الأطراف الدولية لوقف فوري لإطلاق النار.