الاحتلال يقتحم بلدتي بني نعيم والسموع في الخليل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدتي بني نعيم والسموع، في محافظة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بالياتها العسكرية بلدة بني نعيم شرق الخليل، وانتشرت على الطرقات وأوقفت مركبات المواطنين في منطقة العقبة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون ان يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة السموع جنوبا، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، ونصبت حاجزا عسكريا في منطقة "خادور" بالقرب من مسجد أهل الخير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.