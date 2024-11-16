القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية ناجحة ضد هدف حيوي في أم الرشراش المحتلة

وطن:أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفًا حيويًا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، ان العملية تمت باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة، وحققت أهدافها بنجاح.

وأكد أن هذه العمليات تأتي دعمًا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسنادًا لمقاومتهما ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على استمرار القوات المسلحة في تنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي وفرض الحصار البحري ضمن منطقة العمليات البحرية التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

وأكد أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء العدوان على لبنان.

وأشاد سريع بصمود الشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن دعم المقاومة جزء من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.