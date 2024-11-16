حزب الله يستهدف مدينة حيفا المحتلة بصلية صواريخ

وطن: استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله-، مساء اليوم السبت، مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية.



وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في مدينة حيفا المحتلة، وتسببت باندلاع حرائق وإصابة منازل في منطقة الكرمل ووسط حيفا.



وأضافت أن التيار الكهربائي انقطع عن أجزاء من مدينة حيفا نتيجة سقوط الصواريخ.



يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان شنّت هجوماً بسرب من المسيّرات الانقضاضية، استهدف مقرّ وحدة المهمات البحرية الخاصة، "الشييطت 13"، في قاعدة "عتليت"، جنوبي حيفا المحتلة، مصيبةً أهدافها بدقة.

وبصلية من الصواريخ، استهدف حزب الله قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية، وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي، وتقع في شمالي غربي حيفا المحتلة، على بعد 35 كلم من الحدود اللبنانية - الفلسطينية.