بالفيديو| من مسافة صفر.. كتائب القسام تستهدف آليات الاحتلال في مخيم جباليا

وطن: نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، مقاطع جديدة من استهداف مقاوميها لاليات جيش الاحتلال المتوغلة في محاور شرق وغرب جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المقاطع تحضير أحد المقاومون لعبوة من طراز "العمل الفدائي"، ثم التوجه لدبابة إسرائيلية من طراز "ميركافاه"، ثم تثبيت العبوة عليها وتفجيرها، بعد انسحابه بسلام.

وبعد ذلك تمكن المقاومون من استهداف جرافة عسكرية "D9" بقذيفة الياسين 105، واصابتها بشكلٍ مباشر، ثم استهداف جرافة أخرى بقذيفة من ذات النوع، في شارع السكة.

ومن ضمن العمليات التي أظهرتها المقاطع، استهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 بشارع العجارمة، وإصابتها بشكلٍ مباشر، اضافة لاستهداف دبابة ميركافاه بقذيفة من طراز "تاندوم" شرق مفترق الصفطاوي غرب مخيم جباليا.

وبعد ذلك تمكن المقاومون من استهداف جرافة عسكرية "D9" بقذيفة الياسين 105، واصابتها بشكلٍ مباشر، ثم استهداف جرافة أخرى بقذيفة من ذات النوع، في شارع السكة.

ومن ضمن العمليات التي أظهرتها المقاطع، استهداف ناقلة جند بقذيفة الياسين 105 بشارع العجارمة، وإصابتها بشكلٍ مباشر، اضافة لاستهداف دبابة ميركافاه بقذيفة من طراز "تاندوم" شرق مفترق الصفطاوي غرب مخيم جباليا.

