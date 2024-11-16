الاحتلال يواصل عدوانه على غزة: حصار عائلات في المنازل.. وشهداء وجرحى في أنحاء القطاع

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ407 حرب الإبادة الجماعية ضدّ قطاع غزة، بحيث يستمر في استهداف المدنيين والنازحين في مختلف المناطق.

وأدى قصف الاحتلال المتواصل إلى محاصرة عدد من العائلات داخل منازلهم، ما دفعهم إلى إطلاق نداءات استغاثة، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية عن شهود عيان.

وأضاف هؤلاء الشهود أنّ المحاصرين تواصلوا مع أقاربهم وجهاز الدفاع المدني، الذي لا يزال معطلاً قسراً في كل مناطق شمالي القطاع، لليوم الـ25، بفعل الاستهداف الإسرائيلي المستمر.

وفي بيان أصدره الدفاع المدني، ذكّر بأنّ الآلاف في شمالي القطاع من دون استجابة إنسانية وإغاثة طبية، وبأنّ "جيش" الاحتلال هاجم طواقمه في الشمال، في الـ23 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسيطر على مركباته وشرّد معظم عناصره إلى وسط القطاع وشماليه، واختطف 10 منهم.

أما فيما يتعلق بالاستهدافات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، فيواصل الاحتلال شنّ القصف المدفعي على بيت لاهيا، في شمالي القطاع المحاصر، والتي استشهد فيها شخصان من جراء استهداف الاحتلال تجمعاً للمدنيين في حي أصلان.

وفي مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، استشهد 10 أشخاص، على الأقل، بينما أُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة "أبو عاصي".

واستشهد 5 أشخاص، ووقع عدد من المصابين، من جراء قصف الاحتلال صالون حلاقة في حي الدرج، وسط مدينة غزة.

إضافةً إلى ذلك، تم تسجيل عدد من الإصابات بنيران الاحتلال في وسط قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، توزّعت 5 منها على النحو التالي: 2 في منطقة المصدر، و3 في مخيم المغازي.

وسجِّل وقوع عدد من الجرحى أيضاً في قصف للاحتلال استهدف شارع البركة في دير البلح، التي شنّ الاحتلال غارةً عليها.

وانسحبت الاستهدافات الإسرائيلية ضدّ المدنيين على جنوبي القطاع، إذ استهدف جنوبي خان يونس بغارة، وقصف منزلاً في منطقة قيزان النجار، جنوبي غربي المدينة، ما أسفر عن وقوع شهيد وعدد من المصابين.

في رفح، نسف الاحتلال مباني سكنيةً غربي المدينة، بالتوازي مع استهدافها بالقصف المدفعي.

وارتقى 5 شهداء في قصف للاحتلال استهدف مجموعةً من المدنيين في منطقة المطار، شرقي رفح، في حين أصيب شخص في إثر استهدافه من قبل مسيّرة تابعة للاحتلال في شمالي غربي المدينة.

كذلك، استهدفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال منزلاً بجوار مسجد العودة، في وسط رفح.

يُضاف هؤلاء الشهداء والجرحى إلى 43,799 شهيداً و103,601 من الجرحى، تم تسجيلهم، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

في غضون ذلك، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بفعل تراكم الأنقاض والاستهدفات الإسرائيلية المتوصلة.