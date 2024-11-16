جيش الاحتلال يكثف غاراته الجوية المعادية على صور وضاحية بيروت الجنوبية

وطن: تتعرض مدينة صور جنوبي لبنان، السبت، لغارات جوية عنيفة من الاحتلال الإسرائيلي، على وسط المدينة ومداخلها وضواحيها.

كذلك استهدف جيش الاحتلال منطقة الحوش في صور مرة أخرى، مساء السبت، بعد استهدافها خلال النهار، حيث شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت منطقة الرمالي - صور.

وكان الطيران الحربي للاحتلال شنّ سلسلة غارات على مدينة صور، استهدفت مبنى في شارع القدس مقابل حلويات الشرق. كما استهدف وسط المدينة، ومدخل صور الشمالي في العباسية بالقرب من جامعة "Liu".

كما شن غارة أخرى على مدينة صور استهدفت مبنىً ومنزلاً في الشارع البحري خلف أوتيل "البلازيو".



وشن غارة أخرى على مدينة صور استهدفت مبنى ومنزلا في الشارع البحري خلف اوتيل "البلازيو". وأدّت غارة جوية للاحتلال إلى انقطاع طريق الحوش - عين بعال، وذلك بعد استهداف مبنى سكني بأكمله عند الشارع العام.

الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال استهدف أيضاً سلسلة غارات بلدات مجدل زون، سهل القليلة، المنصوري، ورأس العين، في قضاء صور.

كما نفّذ الطيران الحربي للاحتلال عصر السبت، سلسلة غارات جوية، استهدفت مبنى في منطقة المعشوق، وغارات أخرى على منطقة المساكن الشعبية في صور.

وشنّت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال غارةً أيضاً استهدفت سيّارة ودرّاجة ناريّة عند مدخل صور الشمالي، ما أدّى إلى وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين.

سلسلة غارات جوية معادية على ضاحية بيروت الجنوبية

وبالتزامن مع الغارات العنيفة والمكثفة التي يشنّها على مدينة صور وضواحيها، يشنّ الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية لليوم الخامس على التوالي، حيث استهدفت غارتان منطقة حارة حريك هي الخامسة ووصفت بالأعنف، وذلك بالقرب من محطة النور وقناة المنار، بعد تهديد هذه المنطقة.

وتعرضت منطقة حارة حريك، لثلاث غارات قبل دقائق بعد تهديدها من قبل "جيش" الاحتلال بتهديم مباني فيها وفق الخرائط التي نشرها.

كما شنّ غارتين عنيفتين جداً على الشارع الموازي لشارع المعمورة لجهة برج البراجنة، حيث تسببت غارات الاحتلال في تدمير عدد من المباني وأضرار في المنطقة المحيطة بها.



وفي منطقة الصفير بالضاحية الجنوبية، شنّ الطيران المعادي غارة على الشارع العام فيها ما أدّى إلى دمار هائل في المحال التجارية.

كذلك شنّ الطيران الحربي المعادي غارة عنيفة على منطقة الحدث - الكفاءات قرب مدرسة "الليسيه بيلوت".

وقبلها، شنّ الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال غارة على منطقة الحدث القريبة من الكفاءات.

هذا ويواصل طيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال تحليقه في الأجواء اللبنانية من الجنوب إلى البقاع بصورة متواصلة، وفوق العاصمة بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، مساء السبت، ارتفاع عددالضحايا إلى 3452 شهيداً، و14664 جريحاً منذ بداية العدوان على لبنان.