مستوطنون يعتدون على طفل بالضرب وسط الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على طفل (13 عاما) بالضرب المبرح في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط ياسر أبو مرخية، إن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على الطفل محمد رجب أبو مرخية (13 عاما) بالضرب المبرح، أثناء توجهه لزيارة جدته في منطقة تل الرميدة، ما أدى إلى إصابته برضوض نقل على إثرها الى مستشفى الخليل الحكومي.

ويعاني الأهالي في تلك المنطقة من اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين خاصة المقيمين منهم في البؤرة الاستيطانية "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل، بجانب الإجراءات القمعية والتعسفية التي تفرضها قوات الاحتلال على أهالي تلك المنطقة، والتي تشمل الإغلاقات الدائمة والقيود المشددة التي تفرض على حركة وتنقل الأهالي، بالإضافة الى اقتحام ومداهمة منازل المواطنين والتنكيل بهم بشكل مستمر.