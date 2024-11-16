حركة الجهاد الإسلامي تنعى اثنين من قادتها في قصف إسرائيلي على دمشق

وطن: نعت حركة الجهاد الإسلامي، اثنين من قادتها، استشهدا في قصف إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.

وقالت الحركة إن القائد عبد العزيز سعيد الميناوي (أبو السعيد)، مواليد 1945، و القيادي البارز رسمي يوسف أبو عيسى (أبو عصام)، مسؤول العلاقات العربية (مواليد العام 1972)، استشهدا مع «ثلة من كوادر الحركة» في العدوان الإسرائيلي الغادر على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الماضي، فيما جرى إخراج جثمانيهما فجر اليوم السبت، ولا يزال العمل جارياً لرفع الأنقاض.

وشددت الحركة على أن «غدر العدو وإجرامه لن يزيدنا إلا صلابة وعزيمة على استمرار المقاومة» حتى إفشال أهداف الاحتلال ودحره عن أرضنا.