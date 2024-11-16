4 شهداء في غارات متفرقة على لبنان

وطن: قصف الاحتلال مناطق متفرقة في لبنان، اليوم السبت، وسط دمار واسع في المباني والمنشآت والبنية التحتية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مسعفين جراء الغارات على بلدتي برج رحال وكفر تبنيت.

وتجدد قصف الاحتلال منذ فجر اليوم على مناطق مار مخايل، والكفاءات، وصفير، وبئر العبد، وحبرج البراجنة، والشياح، والغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته مدينتي صور والنبطية وبلدات عدشيت، ومعركة، والمنصوري، وشبعا، والحلوسية، وطير حرفا، وشيحين، والجبين، والنبي شيت، والخيام، والبيسارية، وعربصاليم، وجبشيت، وعين قانا، وعبا، وارنون، وصير الغربية، وسجد، وعرمتى في جنوب لبنان والبقاع.