الاحتلال يُعطل عمل الدفاع المدني شمالي القطاع منذ 25 يومًا

وطن: لليوم الـ25 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع الدفاع المدني من ممارسة عمله في شمالي قطاع غزة.

وما زال الاحتلال يُعطل عمل الدفاع المدني قسرًا في كافة مناطق شمالي القطاع، بفعل الإستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون استجابة إنسانية ورعاية و إغاثة طبية.

وبتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، هاجم جيش الاحتلال طواقم الدفاع المدني شمالي القطاع وسيطر على مركباته وشرد معظم عناصره إلى وسط وجنوب القطاع واختطف 10 منهم.

وطالب الدفاع المدني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات واستغاثات ومعاناة آلاف المواطنين المحاصرين في الشمال، بفعل استمرار الجرائم الإسرائيلية، والسعي الجاد لعودة عمله وتشغيل مركباته المعطلة هناك في بلدة بيت لاهيا.