الاحتلال يواصل مجازره في غزة.. 35 شهيدا و111 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزراة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في قطاع غزة إلى 43,799 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 103,601، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 35 شهيدا، و111 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.