ربى محمد تكتب لوطن: ضم الضفة الغربية: مخططات الاحتلال وتحديات الصمود

تمر القضية الفلسطينية بمنعطف خطير، إذ تسعى إسرائيل إلى فرض واقع جديد على الأرض من خلال مخططات “ضم الضفة الغربية” أو “فرض السيادة” عليها ، هذه الخطط ليست وليدة اللحظة فقد سبق ان طرح عشية الاحتلال مشروع ألون لضم الأغوار عند ضم القدس عام 1967، ومشروع دروبلز عام 1979 لتوسيع الاستيطان على طريق الضم ، وضم الجولان لاحقا ، ويمثل سموترتش اليوم مرحلة متقدمة لمشروع استعماري طويل الأمد يستهدف الحقوق الفلسطينية عبر التوسع والهيمنة ، فمع إعلان الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن عام 2025 سيكون عام “السيادة الإسرائيلية الكاملة”، يسعى الاحتلال لشرعنة سيطرته على مناطق واسعة من الضفة، ما يضع الشعب الفلسطيني أمام تحدٍ غير مسبوق.

يعني الضم توسيع حدود إسرائيل لتشمل أراضي فلسطينية، بينما يؤدي “فرض السيادة” إلى تطبيق القوانين الإسرائيلية المدنية على مناطق محتلة كالمستوطنات والأغوار. ورغم اختلاف المصطلحين شكليًا، إلا أن النتيجة واحدة: مصادرة الأرض وطمس الهوية الفلسطينية وتصفية الحقوق ، تستهدف الخطة ثلاث مناطق رئيسة: الأغوار، التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية وتُعدّ ركيزة زراعية واستراتيجية؛ منطقة العزل الواقعة بين جدار الفصل وخط 1948، التي تفصل الفلسطينيين عن الداخل المحتل؛ والتجمعات الاستيطانية الكبرى “معاليه أدوميم” و”غوش عتصيون”، " تجمع ارئيل " ومستوطنات القدس الكبرى والتي تقسم الضفة إلى معازل منفصلة يصعب التنقل بينها. هذه المخططات ليست مجرد خطوات توسعية، بل تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وتقليص الكيانية السياسية إلى إدارة خدماتية محدودة في رام الله، مع خنق الحياة اليومية للفلسطينيين ودفعهم نحو الهجرة أو الاستسلام.

ينبغي ان تلعب السلطة الفلسطينية دورًا حساسًا في هذا الصراع إذا توفرت الارادة وهي تواجه محاولات اسرائيلية مستمرة لتحجيمهاو تسعى لتقليص دورها إلى مجرد إدارة خدماتية مجردة من أية صلاحيات سياسية أو سيادية ، لاضعاف قدرتها على التصدي للمخططات الإسرائيلية أو تمثيل الشعب الفلسطيني دوليًا. وفي مواجهة ذلك، يجب على السلطة إعادة ترتيب أولوياتها عبر تعزيز تواصلها مع الشعب، وتبني استراتيجية وطنية ترتكز على الوحدة على اساس الصمود والمقاومة الشعبية.

من الناحية القانونية، مخططات الضم الإسرائيلية تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، إذ تُعدّ الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة. كما أن قرارات الأمم المتحدة، وفتوى محكمة لاهاي ومحكمة العدل قبل بضعة اشهر ، تؤكد عدم شرعية أي تغيير أحادي الجانب على الأراضي المحتلة. هذه المخططات تستهدف تقويض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مما يستدعي استثمار أدوات القانون الدولي لملاحقة قادة الاحتلال ومحاصرة سياساتهم دبلوماسيًا.

ولا يقتصر الصمود الفلسطيني على الأبعاد الاقتصادية أو القانونية فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا إعادة بناء الخطاب السياسي الوطني الفلسطيني وتوحيد المشروع الوطني. التخلص من “كيّ الوعي” الذي تعامل بعض التقسيمات الإدارية والمجتمعية التي فرضها الاحتلال باعتبارها أمرًا واقعًا و ضرورة ملحة. ولان القضية الفلسطينية قضية أرض وشعب واحد غير قابل للقسمة، وجوهر المشكلة هو الاحتلال نفسه ينبغي استخدام كل الوسائل التي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية لإنهاء هذا الاحتلال يجب أن يكون هذا احد محاور النضال الفلسطيني، مع التأكيد على وحدة الفلسطينيين في مواجهة المشروع الاستعماري.

إلى جانب هذا البُعد الفكري والنضالي، يصبح تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم ضرورة وجودية. دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية، خاصة في المناطق المستهدفة مثل الأغوار، مع توفير مساكن وخدمات صحية وتعليمية تُعزز استمرارية الحياة، يُعدّ الخطوة الأولى في هذا الصمود. الشباب الفلسطيني، الذي يمثل 22% من السكان، يجب أن يكون محور الاهتمام من خلال توفير فرص عمل وبرامج تدريبية تُرسّخ ارتباطهم بأرضهم.

وعلى المستوى السياسي، يتطلب التصدي لهذه المخططات توحيد الصف الفلسطيني على قاعدة الصمود والمقاومة، مع إعادة بناء الخطاب الوطني ليكون بحجم التحديات. كما يجب الاستفادة من الدعم الدولي وملاحقة الاحتلال قانونيًا في المحافل الدولية، لتأكيد أن إجراءات الضم تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

إن مخطط ضم الضفة الغربية ليس مجرد مشروع استيطاني جديد، بل إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. الاحتلال يسعى إلى تغيير هوية الأرض وطمس معالمها، لكن الشعب الفلسطيني أثبت مرارًا قدرته على مواجهة المخططات التصفوية. إذا كان الاحتلال يخطط لجعل عام 2025 عام الحسم، فيجب أن يكون هذا العام عام المواجهة الكبرى. المقاومة ليست خيارًا بل ضرورة وجودية، والشعب الفلسطيني سيظل صامدًا ومقاومًا حتى تتحقق الحرية وينتهي الاحتلال.