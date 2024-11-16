المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا هدفا حيويا في أم الرشراش المحتلة

وطن: قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في أم الرشراش المحتلة "إيلات".

من جهتها، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، بإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء مدينة "إيلات" جنوبي فلسطين المحتلة دون دوي صفارات الإنذار.

وخلال الأسابيع الماضية، استهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق" بواسطة الطائرات المسيّرة أهدافا إسرائيلية وصفتها بالحيوية وشملت مطاري حيفا واللد الإسرائيلي، وأهدافا في إيلات جنوبا وغيرها.