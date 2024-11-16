أزمة جديد في حكومة نتنياهو تلوح في الأفق.. كاتس سيسمح بأمر تجنيد 7 آلاف من الحريديم

وطن: أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، أنه سيسمح بإرسال 7000 أمر تجنيد للحريديم في صفوف "الجيش"، وفقاً لما قرره سلفه يوآف غالانت. وسيتم إرسال هذه الاستدعاءات تدريجياً اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأكدت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعث برسالة إلى الأحزاب الحريدية مفادها أن المحكمة العليا ستوقف أوامر التجنيد التي أرسلها الوزير السالف للوزير الحالي إلى 7000 شاب حريدي.

ونقل نتنياهو الرسالة قبيل إقالة غالانت ودخول كاتس إلى وزارة الأمن، بينما قال ديوان نتنياهو إنه "لم يتم نقل أي رسالة، والقرار في يد الوزير كاتس".

من جهته، علّق مسؤول آخر في الحزب، أمس الجمعة، خلال محادثة مع "i24NEWS" على قرار كاتس بإرسال 7000 أمر تجنيد إلى الحريديم: "كنا نعلم أن الوزير كاتس يريد أن يصنع التاريخ في منصبه كوزير للأمن ولكن يبدو أن التاريخ لن يذكره إلا كوزير الأمن الذي قضى أقصر فترة في البلاد".

المصدر: الميادين