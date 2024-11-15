منح بقيمة مليون دولار لدعم المؤسسات الإعلامية المحلية

وطن: سيعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن المؤسسات الإعلامية التي تم اختيارها للاستفادة من منح مشروع "دعم المؤسسات الإعلامية وتعزيز صحافة الصالح العام في فلسطين" بميزانية تبلغ مليون دولار أمريكي. وسيتم الكشف عن هذه المؤسسات خلال مؤتمر فلسطين الإعلامي الأول، المقرر عقده في رام الله يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

تم اختيار المستفيدين من المنح بمشاركة لجنة تتألف من خبراء في الصحافة وتنمية الإعلام، ضمن عملية دقيقة تستند إلى معايير وضعها الاتحاد الدولي للصحفيين، بهدف تمكين المؤسسات الإعلامية الكبيرة والصحفية المحلية من دفع رواتب الصحفيين والحفاظ على إنتاج تقارير صحفية موجهة لخدمة الصالح العام وتعزيزها.

يُنفذ هذا المشروع، الممول من الصندوق الدولي لتنمية إعلام الصالح العام، بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطيني. ويعد الصندوق مبادرة متعددة الأطراف مصممة لدعم المؤسسات الإعلامية المستقلة والموجهة لخدمة الصالح العام في 50 دولة حول العالم، خاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

سيشارك في المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بدعم من اليونسكو والصندوق الدولي لتنمية إعلام الصالح العام، ممثلون عن وسائل الإعلام، ومسؤولون حكوميون، وأعضاء من المجتمع الدولي المانح، وذلك لبحث مستقبل الصحافة المستقلة في فلسطين وسبل ضمان استدامة النظام البيئي الإعلامي الذي يخدم الصالح العام.

لقد دمرت الحرب المستمرة في غزة لأكثر من عام جوانب عدة من الحياة، ولم يكن قطاع الإعلام استثناءً. فقد أحصى الاتحاد الدولي للصحفيين مقتل ما لا يقل عن 134 صحفياً وعاملاً في المجال الإعلامي، إضافة إلى عشرات الجرحى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتواجه العديد من المؤسسات الإعلامية خطر الإغلاق، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم صحافة الصالح العام وضمان استمرارية قطاع الإعلام في فلسطين للقيام بدوره في إعلام الجمهور.

سيفتتح المؤتمر الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية، ويعقد في فندق الكرمل في مدينة رام الله، مع نقل مباشر عبر صفحة الاتحاد الدولي للصحفيين على فيسبوك.

وقال أنطوني بيلانجي، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "يسعدنا تعزيز التعاون مع الصندوق الدولي لتنمية إعلام الصالح العام لدعم صحافة الصالح العام في فلسطين والمساهمة في تطوير آليات استدامتها. لقد أظهر الصحفيون الفلسطينيون مدى التزامهم بنقل روايتهم، وطالما استمر هذا العزم، فمن واجبنا دعمهم بجميع السبل الممكنة، بما في ذلك الدعم المالي للمؤسسات الإعلامية المستقلة".