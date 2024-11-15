مستوطنون يضعون "كرفانا" وآخرون يعتدون على مواطنين بالخليل

وطن: وضع مستوطنون بيتا متنقلا "كرفانا" على أراضي المواطنين، في وقت اعتدى فيه مستوطنون آخرون على سكان الكهوف في مسافر يطا جنوب الخليل، وعلى قاطفي الزيتون غربها.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنين وضعوا "كرفانا" على أراضي المواطنين بالقرب من خربة سمري بالجهة الشرقية من شعب البطم بمسافر يطا.

يأتي ذلك في وقت اقتحم فيه مستوطنون بلباس جيش الاحتلال تجمع "سدة الثعلبة" بمسافر يطا، واحتجزوا عددا من المواطنين، وفتشوا المساكن والكهوف، وثقبوا إطارات جرار زراعي، وسرقوا أجهزة كاميرات المراقبة، كما أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين وبينهم أطفال.

كما اعتدى مستوطنون على عدد من العمال أثناء عملهم في قطف الزيتون في منطقة "فرش الهوا" غرب مدينة الخليل، وقاموا بالتحقيق الميداني معهم.