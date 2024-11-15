الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ينعى المناضلة الوطنية الكبيرة سلوى ابو خضرا

وطن: نعى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وفروع الاتحاد وكوادره في الوطن والشتات ، وفعاليات الحركة النسوية من أطر ومؤسسات، المناضلة الوطنية الكبيرة سلوى ابو خضرا-رئيسة المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والتي وافتها المنية اليوم الجمعة الموافق15 / 11 /2024 في العاصمة الأردنية عمان.

بيان النعي كما وصل وطن

ينعى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ممثلاً برئيسته الاخت انتصار الوزير أم جهاد وكافة عضوات الأمانه العامة ومجلسه الإداري وفروع الاتحاد وكوادره في الوطن والشتات ، وفعاليات الحركة النسوية من أطر ومؤسسات الاخت المناضلة الوطنية الكبيرة سلوى ابو خضرا-رئيسة المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والتي وافتها المنية اليوم الجمعة الموافق 15 / 11 /2024 في العاصمة الأردنية عمان.

والاخت ام محمود احدى القيادات الاوائل للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومؤسسيه وشغلت الأمين العام للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لغاية 2009، وعضوية المجلسين الثوري والاستشاري لحركة فتح ، والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأسست مدرسة دار الحنان في دولة الكويت في ستينيات القرن الماضي لتوفير التعليم لأبناء شعبنا من اللاجئين ولم تنقطع يوماً عن الفعل الدؤوب في سبيل حرية شعبها والعمل للارتقاء بالدور الوطني والمجتمعي للمرأة.

كانت نموذجاً للمرأة القائدة الجامعة المثابرة ذات عزيمة واصرار ويقين بأن النصر قادم وأن الاجيال تتوارثه جيل بعد جيل

لروح الفقيدة الرحمة ولشعبنا وأهلها الصبر والسلوان على الفقدان