علي لاريجاني: سندعم أي قرار تتخذه المقاومة في لبنان

وطن: أكد كبير مستشاري قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران علي لاريجاني، اليوم الجمعة، أن المعارك التي تخوضها المقاومة في جنوبي لبنان تدل على إخفاق جيش الاحتلال الإسرائيلي وعلى عدم عقلانيتهم.



وأضاف لاريجاني "حملت رسالةً إلى الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس نبيه بري في لبنان وسأترك لهما الإجابة عن مضمونها" مشيرًا إلى أن "الهدف الرئيس من هذه الرسائل هو تقديم الدعم للمقاومة وللشعبين اللبناني والسوري" مؤكدًا أنها " من قائد الثورة والجمهورية مباشرة".



وأكد لاريجاني أن " المقاومة ناضجة ولها فكر ناضج وهي ليست بحاجة إلى أي نصيحة من أي كان لا بل هم من يقدمون النصائح". مشددًا على دعم أي قرار تتخذه المقاومة في لبنان.



وتابع لاريجاني: " مسودة المبادرة يمكن في بعض نقاطها التوصل إلى حل في المستقبل إذا لم تسعَ واشنطن ومعها إسرائيل إلى العبث بها".



وقال لاريجاني أن " الحكومة اللبنانية لها الرأي والقرار في وقف إطلاق النار" مؤكدًا أن " حزب الله حزب عاقل ومنطقي وعنده قادة عقلاء كثر وناضجون سياسياً ونحن نثق بهم وبقراراتهم".



وأضاف لاريجاني أن " ما يقوله الاحتلال له جوانب دعائية ولكن وعي قادة المقاومة بالنسبة إلينا هو محل ثقة كاملة"، لافتًا إلى أن "المحافظة على الشعب اللبناني ومقاومته موجود في عقولنا وعلى الأطراف الأخرى أن تسعى لذلك".



وأشار لاريجاني في حديثه عن عدوان تموز عام 2006 في محاولة كوندوليزا رايس أن تغير وجه الشرق الأوسط ولكن أين هي؟ وماذا فعلت؟ وقال "نتنياهو يحلم بتغيير الشرق الأوسط لكن بأي قوة سيحقق هذا الحلم؟ كل ما لديه هو من أميركا وماذا جنى حتى الآن؟"



وتابع" نحن أمام جيل كبير من الشجعان والقادة تربى على يدي الشهيد نصر الله والقائد سليماني" مشددًا أن " حزب الله من خلال الجيل الجديد استطاع أن يعيد تشكيل هيكليته بشكل جديد".





واثقون بالنصر والإبادة الإسرائيلية في غزة خلقت أشخاصاً مقاومين وحازمين



وفيما يتعلق بغزة قال لاريجاني " راينا ماذا فعلت "إسرائيل" ورأينا كيف قاومهم يحيى السنوار وفي غزة بات هناك الآلاف من السنوار" مؤكدًا أن " صناعة شرق أوسط جديد كما يقولون ليس بيد هذا أو ذاك إنما بيد أولئك الذين يقاومون في الميدان".





وشدد لاريجاني أن " التاريخ يكرر نفسه والأشخاص العظماء يجاهدون ويستشهدون ويتركون أماكنهم لمجاهدين آخرين".



