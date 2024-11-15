الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يجوّع مدينة غزة.. وآثار قلة الطعام تظهر على الأطفال في الشمال

وطن: أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمد بصل أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع ضدّ مدينة غزة، التي يوجد فيها نحو نصف مليون شخص، بحيث يمنع عنها الخضار والفاكهة وغاز الطهي.

وأضاف بصل، أنّ "صوراً ستخرج من شمالي قطاع غزة، خلال الساعات أو الأيام القادمة، تبدو فيها آثار قلة الطعام والغذاء على الأطفال".

بالتوازي مع ذلك، "لا يزال الاحتلال يقوم بعملية توسيع لمحور نتساريم، ويقتطع الأراضي من مدينة غزة"، كما أكد بصل.

وأشار بصل أنّ "إنقاذ آلاف الشهداء كان ممكناً، لو كنا نمتلك المعدات اللازمة للإنقاذ والإغاثة"، مشيراً إلى أنّ الوضع "يزداد صعوبةً في القطاع، الذي يتعرّض لحرب إبادة منذ أكثر من 400 يوم، حيث لا يوجد منزل قابل للحياة".

تأتي تصريحات بصل بعد ما جدّد الدفاع المدني في غزة تأكيده أنّه "لا يزال معطّلاً قسراً في كل مناطق شمالي القطاع، لليوم الـ24، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر"، بحيث بات الآلاف من دون استجابة إنسانية ورعاية وإغاثة طبية.

وذكّر الدفاع المدني بأنّ "جيش" الاحتلال هاجم طواقمه في الشمال، في الـ23 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسيطر على مركباته وشرّد معظم عناصره إلى وسط القطاع وشماليه، واختطف 10 منهم.

كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالاستجابة لنداءات الآلاف الذين يحاصرهم الاحتلال في شمالي قطاع غزة، والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطّلة في بلدة بيت لاهيا.

في غضون ذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43,764 شهيداً و103,490 جريحاً، تم تسجيلهم، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بفعل تراكم الأنقاض والاستهدفات الإسرائيلية المتوصلة.