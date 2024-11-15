تصدٍّ بطولي لمقاتلي حزب الله.. الاحتلال ينسحب من شمع بعد حصار قواته ويتلقى ضربات في طلوسة

وطن: للمرّة السادسة، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، عند الساعة 03:45 من بعد ظهر اليوم، تجمعاً لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة بصلية صاروخية.

وذلك بعدما استهدفته 5 مرّات خلال اليوم، عند الساعة 03:00، 02:30 و02:15 بعد الظهر وعند الساعة 06:00 مرّتين، بصلية صاروخية لكلٍ منها.

وأفادت مصادر في جنوب لبنان، عن إصابات مؤكدة في قوة من جيش الاحتلال المتقدمة في اتجاه طلوسة ومن المتوقع أن تكون مرتفعة اليوم.

وفي القطاع الغربي، قالت مصادر لبنانية، إنّ قوة تابعة للاحتلال، انسحبت من بلدة شمع في اتجاه محيط طيرحرفا، وذلك بعدما واجهت "حدثاً صعباً" وفق الإعلام العبري، في مقام النبي شمعون على أطراف بلدة شَمَع بعد التصدي البطولي للمقاومة.

وفي وقت لاحق، أكدت مصادر لبنانية، أن "القوة الاسرئيلية التي تسللت إلى بلدة شمع وانسحبت إلى طيرحرفا، انسحبت من طيرحرفا إلى الداخل الأراضي الفلسطينية تحت غطاء مدفعي وجوي".

وأشارت مصادر في الجنوب، إلى أنه تم تسجيل 8 اشتباكات اليوم داخل الأراضي اللبنانية بين المقاومة وقوات الاحتلال.

وكان لقصف تجمعات "جيش" الاحتلال، النصيب الأكبر من عمليات المقاومة اليوم، بحيث استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم، تجمعاً لقوات "جيش" الاحتلال في مستوطنة يرؤون، بمسيرةٍ انقضاضية، وأصابت هدفها بدقة.

وفي نفس التوقيت، استهدف حزب الله عند، تجمعاً لقوات الاحتلال في ثكنة دوفيف، بمسيرةٍ انقضاضية، وأصابت هدفها بدقة.

وكانت قد استهدفت المقاومة عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم، تجمّعاً لقوات الاحتلال في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرّة الثانية، بعدما استهدفت تجمّع في الموقع نفسه عند الساعة 02:20 ظهراً بصلية صاروخية.

وعند الساعة 01:15 من ظهر اليوم، استهدف حزب الله تجمعاً لقوات الاحتلال عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.

وفي الأطراف الغربية لبلدة الجبين، استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة 01:00 من ظهر اليوم، تجمّعاً لقوّات الاحتلال، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من صباح اليوم، تجمعًا لقوات الاحتلال في مستوطنة سعسع، بصليةٍ صاروخية.

وعند الساعة 10:30 من صباح اليوم، استهدفت المقاومة تجمعاً لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية، بعدما استهدفت تجمّع عند الساعة 08:30 صباحاً.

واستهدف مقاتلو حزب الله عند الساعة 10:30 صباحاً، تجمعًا لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية (مرتفع كحيل) لبلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخية.

وكانت المقاومة قد استهدفت صباح اليوم تجمّعات لـ "جيش" الاحتلال في بلدة مارون الراس بمحلّقة انقضاضية كبيرة، وفي ثكنة يفتاح ومسكاف عام بصليتَين صاروخيتين لكلٍ منها.