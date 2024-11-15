مسيرات مليونية في المحافظات اليمنية: مع غزة ولبنان.. على درب الشهداء حتى النصر

وطن: شهد ميدان السبعين في صنعاء، اليوم الجمعة، طوفاناً بشرياً مليونياً نصرةً الشعبين الفلسطيني واللبناني، تحت شعار "مع غزة ولبنان.. على درب الشهداء حتى النصر".

وحمل المحتشدون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية ورايات المقاومة، وصوراً للقادة الشهداء، مؤكّدين ثباتهم في نصرة غزة ولبنان.

ورددّ المشاركون في التظاهرة هتافات منها: "قسماً بدماء الشهداء.. لن نخشى مكرَ الأعداء"، و"لولا مشروع القرآن.. ما وقفت يمن الإيمان.. تسحق ثالوث الطغيان"، و"الجهاد الجهاد.. حيى حيى على الجهاد"، و"يا غـزّة.. يا لبنان.. واحنا.. مَعَكـُم أنتــم لـسـتم وحدكـم"، و"يا لبنان ويا فلسطين.. معكم كل اليمنيين".

مسيرات حاشدة في 29 ساحة في صعدة

واحتشد أبناء محافظة صعدة، اليوم، في مسيرات كبرى بـ 29 ساحة تحت شعار أيضاً "مع غزة ولبنان.. على درب الشهداء حتى النصر".

وخرجت المسيرة المركزية في ساحة المولد النبوي الشريف غربي مدينة صعدة، فيما خرجت بقية المسيرات في ساحات الشهيد القائد، شعارة وبني صيّاح والحِجْلَة برازح، آل سالم، عَرو وجمعة بني بحر، والعين والقهرة والسَرْو والبراك بالظاهر، ربوع الحدود ومدينة جاوي وساحة لولد عمرو وبني عبّاد بمجز، والجرشة وبقامة والرحمانين بغمر، قطابر، يسنِم بباقم، كتاف، أملح، ذويب، آل مقنع، والخميس بمنبه، شدا، الجَفْرَة وعُضْلَة بالحشوة، آل ثابت بقطابر.

ورفع المتظاهرون في المسيرات الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية، ورايات الحرية ورايات المقاومة، وصوراً للقادة الشهداء، منددين بـ"حرب الإبادة والمجازر الصهيونية بحق أبناء غزة"، منذ أكثر من 406 أيام من العدوان، والتي امتدت إلى الضفة الغربية ولبنان، بـ"مشاركة أميركية ودعم أوروبي وغربي لا محدود، في ظل صمت وتخاذل عربي"، وفق ما رددّ المشاركون في المسيرات.

وأشاد المتظاهرون بضربات القوات المسلحة اليمنية التي قالوا إنها "جرّعت الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي الضربات الموجعة"، منوّهين في نفس الوقت بـ"ضرب حاملات الطائرات الأميريية في البحار، وضرب عمق إسرائيل".

وجدد المشاركون في المسيرات المليونية التأكيد على ثباتهم وعلى الموقف الإيماني والمبدئي المساند للشعبين الفلسطيني واللبناني مهما كانت تصعيد والأخطار والتحديات.

18 مسيرة في مديريات محافظة زمار

وشهدت محافظة ذمار، اليوم، 18 مسيرة جماهيرية حاشدة في مركز المحافظة بمدينة ذمار، ومديريات جهران، والحداء، ومدينة ضوران وحدقة بمديرية ضوران، والجمعة ومدينة الشرق بمديرية جبل الشرق، وسوق الأحد ومربع مشرافة بوصاب السافل، والدن ومخلاف نقذ بوصاب العالي، والميدان ومركز مديرية عتمة، والمعينة ومخلاف المنار، وحمام علي بمديرية المنار، وعنس، ومغرب عنس، تحت شعار “مع غزة ولبنان.. على درب الشهداء حتى النصر”.

ورددّ المشاركون في المسيرات، شعارات "التضامن مع فلسطين ولبنان"، و"التنديد بجرائم وغطرسة الاحتلال الإسرائيلي"، و"استمرار الصمت المخزي لحكام العرب والمطبعين مع الاحتلال".

وجدد بيان صادر عن المسيرات عهد الوفاء للشهداء العظماء وعلى رأسهم الشهيد حسين بدر الدين الحوثي.



مسيرات حاشدة في 18 ساحة في تعز

كذلك شهدت محافظة تعز 18 مسيرة جماهيرية حاشدة دعماً وإسناداً للشعبين الفلسطيني واللبناني بعنوان "مع غزة ولبنان .. على درب الشهداء حتى النصر".

وفي المسيرات التي أقيمت في مراكز عموم المديريات رفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية واللبنانية، جدد المشاركون التأكيد على "دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني"، و"استمرار النضال من أجل الحقوق المشروعة لفلسطين ولبنان حتى يتحقق النصر".

وردّد المشاركون هتافات نددت باستمرار جرائم وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في غزة ولبنان، مستنكرين "المواقف الدولية والعجز الواضح للمجتمع الدولي"، والذي رأوا أنه يعكس "التواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي"، و"يزيد من معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني".

استنهاض الهمم لنصرة القضية الفلسطينية ولبنان

وخرجت اليوم الجمعة مئات المسيرات المليونية الكبرى في العاصمة صنعاء و14 محافظة يمنية، كما في كل أسبوع منذ أكثر من عام، نصرةً للشعبين الفلسطيني واللبناني، وتأكيداً على الثبات والوفاء لدماء الشهداء.

وأشار البيان إلى أنّ "الصرخات التي سخر منها البعض صارت اليوم تنكل بحاملات الطائرات الأميركية العملاقة وتضرب عمق إسرائيل".

وشدد بيان المسيرات على ضرورة "استنهاض الهمم لنصرة القضية الفلسطينية ولبنان"، محذّراً في نفس الوقت من "عواقب التفريط بقضايا الأمة"، و"واجب الجهاد الذي يستدعي من كل مؤمن الاضطلاع بواجبه في إيقاف مؤامرات قوى الهيمنة والاستكبار التي تهدد البشرية بأسرها".

ويتزامن خروج هذه المسيرة الليونية هذا الأسبوع مع الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي ، واستجابة لدعوة قائد حركة أنصار الله عبد الملك بدر الدين الحوثي، حيث أشار في كلمته الأسبوعية، أمس الخميس، إلى أنّ "إخوتنا المجاهدون في حركة حماس وجهوا نداءً لشعوب أمتنا، ولشعوب العالم، للخروج في مظاهرات مساندةً للشعب الفلسطيني، لاسيّما ما يعانيه أبناء قطاع غزة، وبالذات في شمال قطاع غزة، من تجويع، من إبادةٍ جماعية، من إجرامٍ رهيب يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني ضدهم".

ودعا الحوثي الشعب اليمني إلى الخروج، اليوم الجمعة، في المظاهرات والمسيرات، خروجاً مليونياً عظيماً، "يستجيب لهذا النداء من أولئك المجاهدين، ويستجيب أيضاً لصيحات وصرخات المجاهدين في فلسطين وفي لبنان، وأيضاً لبكاء الأطفال والنساء، وآهاتهم، وأوجاعهم، وجوعهم، وعطشهم، ومعاناتهم".

وفي كل يوم جمعة، تخرج مسيرات مليونية في مختلف المحافظات اليمنية، تحت شعار "مع غزة ولبنان.. جهوزية واستنفار ضد قوى الاستكبار"، حيث خرجت الأسبوع الماضي مئات الآلاف في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب وعدد من المديريات، تضامناً مع لبنان وفلسطين.



