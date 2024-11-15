وزارة العدل تطلق المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة "منصة التشريع"

- ضمن توجيهات الحكومة لتعزيز التكنولوجيا في الخدمات الحكومية







وطن: أطلقت وزارة العدل، اليوم الجمعة، المنصة الإلكترونية للمشاورات العامة "منصة التشريع" الأولى من نوعها في فلسطين، بعد فترة تجريبية، وذلك انطلاقا من مسؤولية الوزارة في تعزيز النزاهة والشفافية في العملية التشريعية وزيادة ثقة المواطن بالحكومة، ومساهمةً في مسيرة التحول الرقمي للحكومة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تهدف من إطلاق هذه المنصة إلى خلق مشاركة مجتمعية من الفئات كافة من مواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، وذلك في عملية صنع وإعداد التشريعات والسياسات التي تعمل عليها الحكومة قبل إقرارها، وذلك من خلال مشاركة آرائهم وأفكارهم باستخدام الوسائل التكنولوجية والتقنية وتطويعها لخدمة هذا الغرض.

ورحبت الوزارة بتلقي التعليقات والملاحظات القانونية عبر "منصة التشريع" على عدد من مشاريع التشريعات المنشورة، حيث بالإمكان الاطلاع على عمل المنصة من خلال الرابط التالي: https://econsultation.moj.pna.ps/#/speakup/main.



