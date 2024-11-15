ثلاثة شهداء و9 جرحى في غارة إسرائيلية على صور

وطن: استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على منطقة سكنية في مدينة صور جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، باستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 9 آخرين، في غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية على ضاحية المساكن الشعبية في صور، مشيرةً إلى أن الغارة تسببت أيضا بأضرار جسيمة في المباني والبنية التحتية.

ولفتت الوكالة إلى أن عناصر الإسعاف والدفاع المدني تواصل بمؤازرة الجيش عمليات البحث عن مفقودين في الموقع المستهدف.