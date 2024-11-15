حزب الله ينشر مشاهد استهداف "الكرياه" بمسيّرات نوعية وصواريخ بالستية (فيديو)

وطن: نشر الإعلام الحربي في حزب الله اليوم الجمعة، مشاهد من استهدافه قاعدة "الكرياه" في وسط "تل أبيب" بمسيّرات انقضاضيّة نوعيّة وصواريخ "قادر 2" في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأظهر الفيديو مسحاً جغرافياً لموقع القاعدة في "تل أبيب"، والتي تضم مقرّ وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة للاحتلال، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو.

وظهر في الفيديو إطلاق سرب من المسيرات الانقضاضية والتي تختلف عن المسيّرات التي كان يستخدمها الحزب في العادة من حيث الحجم والنوعية، وأرفقها فيديو من كاميرات المستوطنين لتحليق المسيّرات المتجهة إلى هدفها في "تل أبيب".

وشمل الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و18 ثانية، عرضاً لصاروخ "قادر 2" البالستي، وإخراجه من مخزنه وكيفية تجهيزه، ومن ثم إطلاقه نحو الهدف، ووثّقت كاميرات المستوطنين أيضاً وصوله.

وأرفق حزب الله مشاهد الاستهداف، فيديو بطاقة هدف لقاعدة "الكرياه" من دقيقتين ونصف، يشمل تفاصيل ما تحتويه القاعدة ومسحاً دقيقاً لما فيها من مبانٍ مراكز ومقرّات وقواعد ومكاتب وموقف السيارات ومهبط المروحيات.



